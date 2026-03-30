İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları sürerken, sivil yerleşim alanları bir kez daha hedef alındı. Son saldırılarda biri pazar yeri, diğeri konut olmak üzere iki ayrı noktada toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentine bağlı ve sivil yoğunluğun yüksek olduğu Bint Cubeyl ilçesinde bir pazar yerini vurdu. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, bölgede büyük panik yaşandı.

Aynı saatlerde Sur kentine bağlı Şehabiye beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

2 MART'TAN BU YANA 1247 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’ın güneyi, doğu bölgeleri ve başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye başta olmak üzere birçok noktaya hava saldırıları düzenliyor. Saldırıların, Lübnan’dan füze atıldığı iddiasının ardından başlatıldığı açıklanmıştı.

İlerleyen süreçte saldırılarını genişleten İsrail, hava ve deniz operasyonlarının yanı sıra kara harekâtını da büyütme kararı aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1247’ye ulaştı. Öte yandan, Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi birimi, saldırılar ve işgal nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini duyurdu.