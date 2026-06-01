Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentinde İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısı can kaybına ve büyük hasara yol açtı. Saldırının, kentin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Cebel Amil Hastanesi'nin çevresini hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Sur'a bağlı Marake beldesi kavşağında bulunan binaları ve hastane karşısındaki otopark alanını vurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Patlamaların ardından bölgede elektrik kesintisi meydana gelirken, hastanenin özellikle yoğun bakım servislerinde tedavi gören hastalara oksijen sağlanmasında aksaklıklar yaşandığı belirtildi. Yetkililer, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için acil önlemlerin devreye alındığını açıkladı.

Saldırının etkisiyle hastane yerleşkesinde ciddi yapısal hasar oluştu. Yoğun bakım üniteleri, hasta odaları ve diyaliz merkezinin zarar gördüğü, bazı bölümlerin ise geçici olarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın şiddetiyle hastanenin camlarının kırıldığı, çevredeki bina ve araçlarda da ağır hasar meydana geldiği görüldü.

Bölgede gerilim sürerken, İsrail ile Lübnan arasında daha önce sağlanan ateşkese rağmen karşılıklı saldırılar devam ediyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, sınır hattındaki çatışmaların yeniden tırmanmasından endişe ediliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye yönelik saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti. Son saldırının ardından bölgede güvenlik ve insani durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuluyor.