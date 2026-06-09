İsrail ordusu salı günü Lübnan'ın güneyindeki tarihi liman kenti Sur'u hedef aldı. Kentin tamamı için ilk kez tahliye emri verildi.

Emrin ardından düzenlenen hava saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetti. Binalar ve altyapıda tahribat yaşandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve devlet medyası saldırının kentin doğu ucuna yapıldığını duyurdu. Bu olay 2 mart tarihinde İsrail ile Hizbullah arasında başlayan savaştan bu yana Sur kentine yönelik en ölümcül bombardımanlardan biri oldu.

Bölgeden gelen görüntülerde bir caddede büyük bir yıkım yaşandığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, arama kurtarma ekiplerinin yıkıntılar altında kalan sağ kalanları aramaya devam ettiğini bildirdi.

BOMBALARLA GÖÇE ZORLADILAR

İsrail askeri güçleri salı sabahı kentin tamamını kapsayan acil bir tahliye uyarısı yayınladı. Bu uyarı daha önceki tahliye emirlerinin dışında tutulan kuzeybatıdaki Hristiyan mahallesini de kapsadı.

Bu mahallede kentin diğer bölgelerinden kaçan çok sayıda sığınmacı konaklıyordu. İsrail ordusu geçen hafta Hizbullah savaşçılarının bu bölgede saklandığını iddia etmişti.

Tahliye kararının ardından siviller kenti hızla terk etmeye başladı ve yaşlılar geçici sığınaklara taşındı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü bu durumu zorunlu göç uygulaması olarak nitelendirerek büyük endişe duyduğunu açıkladı.

Örgüt sivillerin güvensiz ve kaotik koşullarda göçe zorlandığını belirtti. Bu gerekçeyle bölgedeki bazı hastanelerde ve mobil kliniklerde sağlık faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

İRAN VE İSRAİL'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Lübnan'daki son savaş Hizbullah'ın Tahran yönetimine destek vermek amacıyla İsrail'e roket fırlatmasıyla başladı.

İsrail bu saldırılara yoğun bombardımanlar ve güney bölgesini işgal eden bir kara harekatıyla karşılık verdi.

ABD 16 nisan tarihinde bir ateşkes ilan etti. Ancak bu girişim Lübnan'ın güneyindeki çatışmaları durdurmaya yetmedi.

İsrail'in devam eden tahliye emirleri ülke topraklarının beşte birini boşalttı. Bugüne kadar İsrail saldırılarında 3 bin 600 fazla insan hayatını kaybetti.

Bir milyondan fazla Lübnan vatandaşı ise yerinden edildi. Lübnan hükümeti ateşkes ilanından bu yana İsrail'in yaklaşık üç bin beş yüz saldırı gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Son olarak Beyrut'un güney mahallelerinin vurulması İran ve İsrail arasında doğrudan bir çatışmayı tetikledi.