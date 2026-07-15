İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen Lübnan ile İsrail arasındaki doğrudan müzakerelerin ikinci günü tamamlandı.

Üst düzey bir Lübnanlı yetkili, Lübnan'ın talebi doğrultusunda Güney Lübnan'daki iki pilot bölgede uygulamanın birkaç gün içinde başlamasının beklendiğini açıkladı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen yetkili, Roma'da gerçekleştirilen tartışmaların sonuna doğru önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

İKİ PİLOT BÖLGE KURULACAK

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Roma'da iki gün süren müzakerelerde tarafların masaya yatırılan çeşitli konuları ele aldığını ve özellikle iki pilot bölgeyle ilgili detaylara odaklandığını duyurdu.

İtalya'daki bu temaslar, taraflar arasında daha önce Washington'da yapılan ve bir çerçeve anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanan 5 turun ardından gerçekleştirilen 6. doğrudan müzakere turu olma özelliğini taşıyor.

ABD öncülüğünde 26 Haziran'da Beyrut ile Tel Aviv arasında imzalanan anlaşma, İsrail güçlerinin işgal altındaki Lübnan topraklarından aşamalı olarak çekilmesini öngörüyor ve bu sürecin ilk olarak belirlenen iki pilot bölgeden başlamasını hedefliyor.

İSRAİL'İN YİNE 'ŞARTI' VAR

Söz konusu anlaşma İsrail'in çekilmesi için net bir takvim belirlemezken İsrail ordusu, bu adımı sahada belirli koşulların yerine getirilmesine bağladı.

Çerçeve anlaşmasına göre çekilme süreci, boşaltılan bölgelerde güvenliğin tamamen Lübnan ordusu tarafından devralınması ve başta Hizbullah olmak üzere devlet dışı tüm silahlı grupların silahsızlandırılması şartıyla yürütülecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Roma'daki müzakerelerin üretken ve olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtti.

SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Bu anlaşmanın imzalanması, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiği bir süreçte gerçekleştiriliyor.

Resmi Lübnan verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda en az 4 bin 324 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 223 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail, bazılarını onlarca yıldır elinde tuttuğu, bazılarını ise 2023-2024 savaşında ele geçirdiği Güney Lübnan'daki toprakları işgal etmeye devam ediyor.