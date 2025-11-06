Ateşkese rağmen Gazze'de bombalamayı sürdüren İsrail, bu defa Lübnan'a hava saldırısı başlattı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Tora ve Abbasiye arasındaki bölgeye, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırının ardından, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise gerçekleştirilen saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu iddia edildi.