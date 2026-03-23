İsrail medyasından Kanal 12'nin aktardığını göre İran, devam eden görüşmelerin bir parçası olarak füze programını 5 yıl süreyle dondurmayı kabul etti.

El Cezire'ye konuşan üst düzey İranlı yetkili Tahran ve Washington arasında gerginlikleri azaltmak için iyi niyetle Mısır ve Türkiye üzerinden mesajlar alışverişi yapıldı.

'ANLAŞMADA ÇIKARLARIMIZI KORUYACAK'

ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapan Netanyahu şu açıklamayı yaptı:

"- Bugün erken saatlerde dostumuz Başkan Trump ile görüştüm.

- Başkan Trump, savaşın hedeflerini bir anlaşmayla gerçekleştirmek için İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ve ABD ordusunun büyük başarılarından yararlanma fırsatı olduğuna inanıyor; bu anlaşma hayati çıkarlarımızı koruyacak.

- Buna paralel olarak, hem İran'da hem de Lübnan'da saldırılarımıza devam ediyoruz.

- Füze programını ve nükleer programı sistematik olarak ortadan kaldırıyoruz ve Hizbullah'a sert darbeler indirmeye devam ediyoruz.

- Sadece birkaç gün önce iki nükleer bilim insanını daha etkisiz hale getirdik ve elimiz hala uzatılmış durumda.

- Herhangi bir anlaşmada hayati çıkarlarımızı koruyacağız."

