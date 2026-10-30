Görevi devreden muhalefet lideri ve B’Yachad partisinin iki numaralı ismi Yair Lapid, salı günü düzenlenen seçimlerde kesin bir zafer elde edilememesine rağmen Benjamin Netanyahu karşıtı bloğun seçimi "kazandığını" ilan etti.

120 sandalyeli parlamentoda Netanyahu karşıtı blok toplam 67 sandalye elde etti. Normal şartlarda rahat bir çoğunluk sağlayabilecek olan bu sayı, Yahudi liderliğindeki dört partiden üçü olan Yashar, B’Yachad ve Yisrael Beytenu'nun çoğunluğu Arap olan Ortak Liste ve Ra’am ile koalisyona girmeyi reddetmesi sebebiyle hükümet kurmayı zorlaştırıyor.

Netanyahu’nun bloğu ise toplam 53 sandalyede kaldı. Likud partisi 27 sandalye ile meclisteki en büyük parti olma konumunu korusa da Netanyahu'nun da 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşabilmesi için önünde net bir yol bulunmuyor.

Çoğunluk yönetimine giden açık bir yolun bulunmadığı bir tabloda hükümet kurma girişimlerine başladıklarını belirten Lapid, İsrail kamuoyundan sabırlı olmasını istedi.

'ZAFER, ZAFERDİR'

X platformu üzerinden değerlendirmelerde bulunan Lapid, Netanyahu karşıtlarının "net, anında ve rahatça uykuya dalabileceğiniz türden bir zafer istediğini; ancak elde edilenin bu olmadığını" kabul etti.

Buna karşın muhalefet bloğunun çeşitli açılardan seçimi kazandığını savunan Lapid, "Netanyahu 53 sandalye aldı. Bu bir çöküş. Bu düşük sayının içinde bile bu sandalyelerin 13'ü kendilerini anti-Siyonist olarak gören partilere ait" ifadelerini kullandı.

Lapid bu sözleriyle sırasıyla yedi ve altı sandalye kazanan aşırı Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Shas partilerine işaret etti.

Netanyahu'nun durumunu değerlendiren Lapid, "Geriye 40 sandalye ile kaldı. Sahip olduğu şey bu. Ne yaparsa yapsın hükümet kurmasının hiçbir yolu yok. Dolayısıyla biz kazandık. Bu bir nakavt değildi; puanla kazanılmış bir zaferdi. Ancak puanlar da sayılır. Zafer zaferdir" dedi.

İŞİN ZOR KISMI BAŞLADI

Görevi devreden muhalefet lideri, Yashar Genel Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki bloklarının hükümet kurmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceğini ancak sürecin "zor" olacağını ve sonucun garanti olmadığını belirtti.

Lapid, "Bu yüzden sizden, bir İsrailliden istenmesi zor bir şeyi istemem gerekiyor: Sabır" diye konuştu.

Hükümet kurma sürecinin seçim kampanyasının "tam tersi" olduğunu vurgulayan Lapid, "Küçük odalarda, yavaşça, kameralardan uzakta gerçekleşir" dedi.

Sürecin gizliliğine dikkat çeken Lapid, "İnsanların belirsizlikten nefret ettiğini biliyorum; ancak bundan bir ay sonra bir manşet veya bir sızıntı uğruna akıllıca, sessizce veya titizlikle çalışmayı başaramadığımızı öğrenmekten ne kadar nefret edeceğinizi bir düşünün. Dolayısıyla şu anda duyduğunuz sessizliğin arkasında bir şeylerin olup bittiğini bilmek istiyorsanız, cevap evet" açıklamasını yaptı.

Olası hata ve incelemelerin tetkik edilmesinin ardından kesin resmi sonuçlar 4 Kasım'da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sunulacak; meclisin (Knesset) ise 10 Kasım'da yemin etmesi planlanıyor.