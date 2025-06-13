Gece saatlerinde İsrail tarafından yaygın saldırılara uğrayan İran, İsrail'e dönük misilleme saldırısı başlattı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği açıklandı. Hava savunma sistemlerinin işlediği belirtilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısı da yapıldı.

İsrail ordusu gelişmeyi saldırı haritasını da paylaşarak, "İsrailli siviller şu anda İran rejiminin hedefi durumunda" şeklinde duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun adını "Sadık Vaat-3" olarak duyurduğu operasyonunun ardından İsrail medyası, füzeleri Tel Aviv'e isabet ettiğini ve İsrail Savunma Bakanlığı yakınlarında yangın çıktığını iddia etti.

Kanal 13, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı karargahı yakınlarında bir yangın olduğunu bildirirken, İsrail'in merkezindeki yedi bölgeye roket düştüğünü bildirildi.

3'ÜNCÜ DALGA FÜZE SALDIRISI

İsrail ordu radyosu ayrıca, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiğini ve üçüncü dalga saldırıya karşı koymak için hazırlık yapıldığını aktardı.

Söz konusu saldırılarda 22 yaralı olduğu da bildirildi.

KADIN PİLOT REHİN ALINDI

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkeye hava saldırılarında bulunan iki İsrail savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Kum kentinde de İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisi verildi.

Devrim Muhafızları’na bağlı Tesnim Haber Ajansının haberinde ayrıca, söz konusu uçaklardan birinin kadın pilotunun sağ olarak ele geçirildiği ve esir alındığı iddia edildi.

İSRAİL'DEN YALANLAMA GELDİ

İsrail ordusu, İran'ın 2 İsrail uçağını düşürdüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, İran basınında konuya ilişkin çıkan haberleri paylaştı.

Adraee, "İran medyasının yaydığı bu haberler tamamen asılsızdır." iddiasında bulundu.

Sözcünün paylaştığı ve yalanladığı görsellerde, Tasnim Haber Ajansı'nın İran hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait 2 savaş uçağını düşürdüğü ve bir kadın pilotun yakalandığı iddiası yer aldı.

TRUMP'LA NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

İran misillemelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu telefonda görüşme gerçekleştirdi.

HAMANEY: İSRAİL BU SUÇTAN KURTULAMAYACAK

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları nedeniyle işlediği suçtan sağ kurtulamayacağını söyledi.

İran devlet televizyonu Ali Hamaney'in ulusa sesleniş mesajını yayınladı. Hamaney mesajında, “Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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