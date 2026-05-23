Türkiye'den kalkan ve Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İsrail güçleri tarafından alıkonuldukları tesiste sistematik tecavüz ve ağır cinsel şiddete maruz kaldıklarını bildirdi.

Filo yönetiminden yapılan açıklamada, gözaltındaki aktivistlerin "tabanca ile peneterasyon dahil olmak üzere çok sayıda tecavüz vakasıyla" karşı karşıya kaldığını vurgulandı.

Gazze için ilaç ve gıda taşıyan 428 aktivist, 74 gemiyle yola çıkmıştı. İsrail Donanması'nın gemilere uluslararası sularda ele geçirmesinin ardından aktivistleri Aşdod limanındaki bir tesise götürdü.

Bu tesiste işkenceye uğrayan aktivistlerin yaşadıkları kısmen İsrail Emniyet Bakanı Itamar Ben Gvir tarafından görüntülendi.

Bölgedeki insan hakları örgütü Adalet ise esirlerin elektroşok cihazları ve plastik mermilerle darp edildiğini belgeledi.

Örgütün uluslararası savunuculuk koordinatörü Miriam Az "Son on yıldır filodaki aktivistleri temsil ettiği süreç boyunca karşılaştığımız en şiddetli ve en ağır saldırılar kesinlikle bunlardı" dedi.

İSRAİL REDDETTİ

İsrail Cezaevi Servisi ise CNN’e yaptığı açıklamada bu cinsel saldırı ve işkence iddialarının tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu savundu.

Kurum tüm tutukluların yasalara uygun şekilde ve eğitimli personelin gözetiminde tutulduğunu belirterek sistematik tecavüz ve işkence suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

Diğer yandan insan hakları örgütü Adaletr, cinsel şiddete maruz kalan aktivistlerin yaşadıkları dehşeti bizzat kendilerinin anlatacağını duyurdu.

Koordinatör Azem bazı mağdurların uğradıkları saldırıların detaylarına girmek istemediğini belirtti.

Azem ayrıca beyan verdikleri sırada hala İsrail'de gözaltında tutulan bazı aktivistlerin ise görebilecekleri olası misillemelerden büyük korku duyduğunu dile getirdi.