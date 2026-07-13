İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrailli akademisyen ve siyaset yorumcusu Dr. Gadi Taub'un "Eşik Bekçisi" adlı podcast programına konuk olarak ülkesinin askeri stratejilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna, İran'a yönelik bağımsız saldırılar düzenlemek üzere hazırlık yapması yönünde talimat verdiklerini duyurdu.

İran'ın Nükleer Tesisleri ve Saldırı Planları Tahran yönetiminin, daha önce ABD ile ortaklaşa düzenlenen saldırılarda hedef alınan nükleer tesisleri yeniden inşa etme girişiminde bulunmadığını öne süren Katz, bu faaliyetlerin tekrar başlaması için öncelikle bir karar alınması gerektiğini, ancak İran’ın henüz böyle bir karar aşamasına gelmediğini ifade etti.

Bakan, İsrail ordusunun olası yeni operasyonlar için bağımsız hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

LÜBNAN'DA KÖYLERİ TEK TEK YOK ETTİLER

Lübnan'ın güneyinde yürütülen askeri operasyonlara değinen Katz, bölgede "Refah modelini" uygulayacaklarını daha önce de belirttiğini hatırlattı.

Sınır hattından uzaklaştırılan yaklaşık 200 bin Lübnan sakininin çok uzun bir süre daha evlerine dönemeyeceğini savunan Katz; ordu, buldozerler ve patlayıcılar vasıtasıyla sınır boyunca uzanan 24 köyün sistematik olarak haritadan silindiğini ifade etti.

Bölgedeki evlerin yüzde 90'ının yok olduğunu, 15 bin ile 20 bin arasındaki konutun yerle bir edildiğini ve alanda artık sivil kalmadığını, sadece askerlerin ve yıkıntıların bulunduğunu aktardı.

GAZZE'DE İŞGAL GENİŞLİYOR

Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen askeri operasyonların ve işgalin sürdüğünü vurgulayan Katz, Gazze'nin kalbinde yer aldıklarını ve buradaki askeri varlıklarının küçülmek yerine daha da genişlediğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanın yüzde 60'ın üzerine çıktığını açıklayan İsrail Savunma Bakanı, oluşturulan güvenlik bölgelerinin artık İsrail'in ulusal güvenlik politikasının bir parçası olduğunu ve net bir şekilde orada kalmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Refah, Beyt Hanun ve Han Yunus gibi kentlerde büyük bir yıkım yarattıklarını ifade eden Katz, buralarda kalanların tünellerde sıkıştığını ve geri dönebilecekleri bir yerin kalmadığını dile getirdi.