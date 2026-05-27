İsrail ordusu, ateşkes sürecine rağmen Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail savaş uçaklarının, Sur kenti merkezi ile çevresindeki birçok bölgeyi hedef aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırılarda Hizbullah’a ait karargahların vurulduğu öne sürüldü. Lübnan resmi haber ajansı ise bombardımanın Sur kent merkeziyle birlikte çevredeki çeşitli beldelere yönelik gerçekleştirildiğini aktardı.
Saldırı öncesinde İsrail ordusu; Şebriha, Hamadiye, Zakuk el-Mefdi, Cul Cebel, el-Bas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, el-Hoş, Ayn Bial ve Reşidiye bölgelerinde yaşayanlara tahliye çağrısı yaparak Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmelerini istemişti.
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun geçtiğimiz günlerde orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiği açıklanmıştı.
ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. Ancak ateşkese rağmen bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.