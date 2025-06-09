Gazze'ye bebek maması, ilaç, protez, un ve su arıtma cihazı gibi yaşamsal malzemeler taşımak amacıyla yola çıkan Madleen yelkenlisi, Gazze'ye ulaşmasına kısa bir süre kala İsrail ordusu tarafından kuşatıldı.



YELKENLİNİN ETRAFI KUŞATILDI

İçerisinde ünlü aktivist Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da yer aldığı 12 kişiden oluşan kafilenin etrafı İsrail'e ait 5 hücum botu ile sarıldı.



Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü, yaptığı paylaşımda “Az önce İsrail’e ait 5 sürat teknesi tarafından çevrelendiler. Kaptan, ekibe sakin kalmalarını, yerlerinden kalkmamalarını, pasaportlarını ve can yeleklerini hazır bulundurmalarını söylüyor. Şu an yazarken İsrail askerleriyle konuştuklarını duyuyorum… Kendilerinin insani yardım taşıdığını ve barışçıl geldiklerini söylüyorlar. Şimdilik sadece etrafları sarıldı” ifadelerini kullandı.