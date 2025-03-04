Gazze'yi kana boğan İsrail Ordusu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kendi propagandasını yapıyor. Özellikle X paylaşımları ile dikkat çeken İsrail Ordusu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.
TÜRKÇE HESAP AÇTILAR
İsrail Ordusu Türkçe paylaşımlar yapacağı bir Telegram ve X hesabı açtığını duyurdu. "TurkıshIDF" kullanıcı adıyla açılan hesaptan yapılan ilk paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Israil Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır."
X hesabının kapak fotoğrafında ise, İsrail askerlerinin Türkiye ve İsrail bayrağına selam durduğu bir kare yer aldı. IDF Türkçe X hesabının 22.30 itibarıyla 2225 takipçisi bulunuyor. Telegram kanalındaki abone sayısı ise 51.