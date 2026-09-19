Maariv, İsrail ordusunun asker ve askeri teçhizat konusunda sıkıntı yaşadığını ve askerlerin izinlerini askıya almaya hazırlandığını yazdı.
Kanal 12 ise ordunun tedarik bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle ABD'li Boeing firmasından alınması planlanan 12 Apache saldırı helikopterinin alınamadığını bildirdi.
Maariv'in haberine göre, İsrail ordusu, yaklaşık 3 yıldır süren savaş nedeniyle asker ve teçhizat sıkıntısı yaşıyor. Haberde, İsrail ordusunun askerlerin izinlerini askıya almaya hazırlandığı belirtildi.
ASKER VE TEÇHİZAT SIKINTISI İDDİASI
Maariv'in haberinde, İsrail ordusunun elinde yeterli sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı bulunmadığı, yaklaşık 3 yıl süren savaşın askeri araçları yıprattığı ve yüzlerce aracın hasar gördüğü ifade edildi.
Haberde, "Maliye Bakanı Bezalel Smotrich siyasi nedenlerle ordunun bütçesini kesip kendi şikayetleriyle meşgul olurken, muhalefet sorumsuz çocuklar gibi iç çekişmelere dalmış durumda" ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusundaki krize rağmen Ekim 2023'te Gazze Tümeni'nde istihbarat subayı olarak görev yapan Yarbay A.'nın "konumu gereği komuta sorumluluğu taşıdığı" gerekçesiyle görevden alındığına dikkat çekildi.
12 APACHE HELİKOPTER ALINAMADI
Kanal 12'nin haberine göre, İsrail ordusunun tedarik bütçesi yetersiz kaldı ve ABD'li Boeing firmasından alınması planlanan 12 Apache saldırı helikopterinin alımı yapılamadı.
Gelişme, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefet lideri Yair Lapid'i askeri tedarik bütçesini artırmaya ikna etmek için yaptığı olağan görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanmasının hemen ardından geldi.
Kanal 12'ye konuşan yetkililer, talep edilen ek bütçenin acilen sağlanmaması halinde savaşta hasar gören tank ve zırhlı araçların onarımının durabileceği uyarısında bulundu.
Yetkililer, bazı mühimmat üretim hatlarının da bütçe yetersizliğinden etkilenebileceğini belirtti.