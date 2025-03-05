İsrail, Çarşamba günü ordusunun yeni komutanını göreve getirdi. Bu değişim, Hamas ile olan ateşkesin geleceğine dair endişelerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Yetkililer, Hamas’ın elinde kalan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma sağlanamaması durumunda çatışmaların yeniden başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Eyal Zamir, 28 yıl boyunca İsrail ordusunda görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmış eski bir tank komutanıydı. Asteğmen rütbesine terfi eden Zamir, görevi General Herzi Halevi’den devraldı. Halevi, 7 Ekim 2023’te yaşanan güvenlik felaketinin ardından istifa etmişti.

Göreve başlarken yaptığı konuşmada Zamir, "Gazze'deki görev henüz tamamlanmadı" dedi. "Hamas henüz yenilgiye uğratılmadı. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Bu varoluşsal bir savaş. Rehinelerimizi geri getirmek ve düşmanlarımızı yenmek için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze’deki çatışmalar, Ocak ayında Katar ve Mısır’ın arabuluculuğuyla sağlanan ve ABD tarafından desteklenen bir ateşkesle durmuştu. Bu süreçte 33 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine, yaklaşık 2.000 Filistinli mahkum ve tutukluya karşılık serbest bırakıldı.

Lübnan’ın güneyinde, İran destekli Hizbullah’ın 7 Ekim saldırısından sonra başlattığı füze saldırılarıyla alevlenen savaş da ayrı bir ateşkes anlaşmasıyla durmuş durumda.