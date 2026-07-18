İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, İsrail hükümeti Nil timsahlarının koruma altındaki statüsünü kaldırarak, etrafı bu dev etçil hayvanlarla çevrili bir gözaltı merkezi inşa edilmesi önerisinin önünü açtı.

Gözaltı merkezi, özellikle Filistinli mahkumları tutmak için kullanılacak. İsrailli bakanların 'açmaya çalışan' Filistinli mahkumların timsahlar tarafından yenmesi.

Çevre Bakanı Idit Silman, Nil timsahlarını "özel olarak yönetilen yabani hayvan" şeklinde sınıflandıran bir kararname imzalayarak, devletin bu hayvanları güvenlik amacıyla belirli koşullarda alıkoyabilmesine olanak tanıdı.

Bu adımın, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in ABD'nin Florida eyaletindeki tartışmalı "Timsahlı Alcatraz" merkezinden esinlenerek aralık ayında sunduğu timsahlı cezaevi teklifinin ardından geldi.

ÇEVRECİ ÖRGÜTLER, İNSANLARI UNUTTU

Söz konusu karar, Çevre Bakanlığı Hukuki Danışmanı Neta Drori ve çevreci örgütlerin protestolarına rağmen yasalaştı.

İsrail Hapishane Servisi, personelinin saldırı köpekleriyle çalışma deneyimi sayesinde timsahları da idare edebileceğini öne sürdü.

İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumların hücrelerini basmak için bu köpekleri kullanıyordu. Sızan görüntülerde bu köpeklerin mahkumları parçaladığı anlar kaydedildi.

Drori bu yaklaşımı reddederek kurumun tehlikeli yaban hayvanlarını yetiştirme konusunda uzmanlığının bulunmadığını ve kararın yasal gereklilikleri karşılamadığını belirtti.

Filistinli mahkumların durumu konusunda bir yorum yapılmadı.

SAĞCI BAKAN ÇOK SEVİNDİ

Kararın ardından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, sosyal medyada yapay zeka ile üretilmiş tasmayla timsah tuttuğu bir fotoğrafını paylaşarak kararı kutladı.

Ekim 2023'ten bu yana cezaevlerindeki Filistinlilerin tutulma koşullarını ağırlaştırmakla suçlanan Ben Gvir'in bu adımı, insan hakları örgütlerinin bazı gözaltı merkezlerini "işkence kampı" olarak tanımladığı bir döneme denk geldi.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu (INPA) ve çevre örgütleri, timsahların cezaevlerinde güvenlik amacıyla kullanılmasına ortak bir bildiriyle karşı çıktı.

Hayvanların birer caydırıcılık unsuru olarak kullanılmasını doğru bulmadıklarını belirten örgütler, timsahların kış aylarında metabolizmalarını yavaşlatarak hareketsizleştiklerini ve yemeden kesildiklerini, bu nedenle güvenlik amacına da hizmet edemeyeceğini vurguladı.

Ancak fikir, Ben-Gvir'in çok hoşuna gitmiş olacak ki bakan büyük bir çoşkuyla bu haberi kürsüden kutladı.

Bakan, Filistinli mahkumlardan bahsederek "hücrelerine girdiğimiz de üstlerini pisliyorlar. Bizden bu kadar korkuyorlar" yorumunu yaptı.

AKLA MANTIĞA SIĞMIYOR

2025 verilerine göre İsrail hapishanelerinde bir yılda 94 Filistinli mahkum öldürüldü. Mahkumların tutulduğu insanlık dışı koşullar ise İsrail tarafından açıkça paylaşılıyor.

Her gün baskın ve şiddette maruz kalan mahkumların tecavüze uğradığı görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

İsrailli muhafızlar, bu baskınlarda biber gazı ve saldırı köpekleri kullanmayı ihmal etmiyor. O görüntüler ise Emniyet Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medyasından eksik olmuyor.

Nil timsahları ise koruma altına alınan bir hayvan türüydü, İsrail'de 2013 yılından bu yana koruma altındaki türler arasında yer alıyordu.

Geçmiş yıllarda turistik amaçlı işletilen timsah çiftlikleri, ziyaretçi sayısının azalması nedeniyle hayvanları derisi için yetiştirmeye başlamıştı.

Şimdiyse bu timsahlar, Filistinli mahkumların umudunu kırmak için dar hendeklere hapsedilecek.

Amaç ise aç timsahların yerin 3 kat altındaki beton hücrelerden kaçacak Filistinli mahkumları yemesi olacak.