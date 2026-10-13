İsrail, diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin vatandaşlarına yönelik uçuş kısıtlamaları doğrultusunda Etiyopya Havayolları'na ait bir kargo uçağının inişine izin vermedi.

Pazartesi günü gerçekleşen olayda, pilotlardan birinin Endonezya vatandaşı olması sebebiyle uçak havadayken geri dönmek zorunda kaldı.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya ile İsrail arasında halihazırda resmi diplomatik ilişki bulunmuyor.

İsrail basınındaki haberlere göre kargo uçağı, Doğu Afrika ülkesine iniş yapmadan önce yakıtını denize boşalttı.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ise uçuş ekibi listesinin İsrail makamlarına uçak kalkış yaptıktan sonra gönderildiğini aktardı.

FLYDUBAI OLAYI UNUTULMADI

Kargo uçağının geri çevrilmesi, iki haftadan kısa bir süre önce Flydubai uçağında yaşanan ve ciddi güvenlik açıklarını gündeme getiren kaçırma girişiminin ardından geldi.

Kaptana baltayla saldırdığı ve uçağı düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı pilot Hamam el-Hammami, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltında tutuluyor.

BAE'li savcılar, şüphelinin "ayrıntılı bir itiraf"ta bulunduğunu ve uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın ana terminal binasına çarpmayı hedeflediğini açıkladı.

Hammamî'nin daha önce Oman Air'de görev yaparken aşırılıkçı materyaller bulundurması nedeniyle uçuşlardan menedildiği, buna rağmen BAE'deki kontrolleri geçerek Flydubai'de işe girdiği belirlendi.

Ayrıca geçmiş yıllarda Irak, İran, Pakistan ve Lübnan uyruklu pilotların da İsrail'e uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.