İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı katıldı. X platformu üzerinden aktif olan hesaplar incelemeye alındı.
İncelemelerde, söz konusu hesapların yalnızca İsrail'i destekleyici içerikler üretmekle kalmadığı, aynı zamanda Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Bu tespitlerin ardından, milli güvenlik ve kamu düzenini hedef alan bu dijital faaliyetlere son verilmesi amacıyla erişim engeli kararı alındı.