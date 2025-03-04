Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 7'si enkaz altından çıkarılan toplam 8 Filistinlinin cenazesi hastanelere nakledildi. Ayrıca, 11 kişi de yaralanarak tedavi altına alındı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 405’e, yaralı sayısının ise 111 bin 835’e yükseldiği belirtildi.

İsrail’in, ateşkese rağmen Gazze’deki saldırıları sıkça ihlal ettiği ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son verilere göre, ateşkese rağmen İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 116 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 490 kişinin ise yaralandığını duyurdu.