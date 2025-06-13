Borsa İstanbul BİST 100 ve BİST 50 endeksleri dünya borsa sıralamasında en çok değer kaybeden endeksler oldu.

Dün gece İsrail'in İran'a hava saldırısı gerçekleştirmesi hem yurt içi hem de küresel piyasaları etkiledi. Orta Doğu'da yaşanan gerilimler sonucu en çok değer kaybeden endeks BİST 100 ve BİST 50 endeksi oldu.

Güne yüzde 3,71 değer kaybıyla 353,42 puan düşüşle 9.166,80 puandan başlayan BİST 100 endeksinde kayıplar yüzde 4'ü aştı ve toparlanma sürecine girdi.

En çok değer kaybeden sektörler bankacılık ve ulaşım olurken savunma sanayi hisseleri de uçuşa geçti.

BANKACILIK HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, bankacılık sektörünü derinden etkiledi. Borsada bankacılık endeksi neredeyse yüzde 4 oranında düşerek 12.700 puan seviyesine kadar geriledi.

HAVACILIK HİSSELERİ DE DARBE ALDI

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların sektörel etkileri hissedilmeye başladı. Olası jeopolitik riskler nedeniyle havacılık hisselerinde sert kayıplar yaşandı. Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları gibi büyük oyuncular, borsada değer kaybı yaşadı.

SAVUNMA HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Gerginlik ortamı savunma sanayii hisselerine ise adeta ivme kazandırdı. Aselsan, günü yüzde 3’ü aşan yükselişle karşılarken, Altınay Savunma hisseleri yaklaşık yüzde 5 prim yaptı. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri hisseleri yüzde 7,95,Papilon Savunma hisseleri ise yüzde 3,12 değer kazandı.

ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

ABD'nin Orta Doğu'daki elçilik personellerini tasfiye etmesinin ardından diken üzerinde bekleyen piyasalar, saldırı haberiyle birlikte büyük bir çalkantı yaşadı. Ons altın saldırı sonrası 3 bin 430 doları aştı. Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Ons altın sabah seansında 07.57'de 3 bin 427 dolarda bulunuyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 380 lirayı geçerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken TSİ ile 11.15'te ons altın 3 bin 422 dolarda bulunurken, gram altın ise 4 bin 360 lirada bulunuyor.

PETROL FIRLADI

Petrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol Türkiye saatiyle sabah seansında aynı saat diliminde 78,45 seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 77,59 dolara yükseldi. Piyasalardaki tansiyon yüksek kalmaya devam ederken, TSİ 11.15'te 73,44 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar/TL kuru saldırıların etkisiyle gece seansında 39,49 seviyesine yükseldi. Sabah seansında 39,42 seviyesinde bulunuyor.