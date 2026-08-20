Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde hava sahası ihlali yaşandı. Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları, bu bölgede hava sahasını ihlal etti. Bu gelişme, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde Türk askerlerinin ziyaret ettiği Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemesinin ardından geldi. NE OLMUŞTU? İsrail'in hava saldırısı Türk askerlerinin danışmanlığıyla, Suriye'nin savunmasına katkı sağlamak üzere Suriye ordusu tarafından yeniden inşa ediliyordu. İsrail'in hava saldırısı yenideni inşa edilen kalkış pistini ve üsteki depoları hedef aldı. İsrail hükümeti bu saldırılardan sonra Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Suriye saldırıyı kınadı. Suriye hükümeti saldırı anında üste Türk askerlerinin bulunmadığının altını çizdi, üssün Suriye ordusu için yapıldığını İsrail'e saldırıdan önce belirtti. ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack ise saldırıyı "hiçbir amaca hizmet etmeyen bir tırmanma" olarak değerlendirdi.

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