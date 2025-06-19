İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in “en ağır savaş suçlarından” sorumlu tutulacağını açıkladı ve İran Dini Lideri'nin 'yaşamaya hakkının olmadığını' vurguladı

Bu açıklama, İran’dan atılan bir balistik füzenin İsrail’in güneyindeki Soroka Hastanesi’ne isabet etmesinin ardından geldi.

Katz, “Korkak İran diktatörü yerin altında bir sığınakta oturuyor ve bilerek hastanelere ve yerleşim alanlarına saldırılar düzenliyor. Hamaney, İsrail'in arkasına ateş açılması için doğrudan emir veren modern bir Hitler'dir" diye konuştu.

Katz, açıklamasının devamında " Hamaney'in varlığını engellemek operasyonun hedeflerinin bir parçasıdır. Hamaney’in yaşamaya devam etmesine izin verilemez” diye ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İran’daki stratejik ve hükümet bağlantılı hedeflere yönelik saldırıların artırılması için talimat verdiklerini de duyurdu.

Bunun yanında İsrail ordusu, "İran'ın füze rampalarının üçte ikisinin vurulduğu tahmin ediliyor, ancak İran'ın hala 100'den fazla füze rampası var" açıklamasını yaptı.

'HAMANEY'E BOL ŞANS'

ABD Başkanı Donald Trump ise derinleşen İsrail-İran çatışması sürerken “İran harabeye dönmüş durumda” ifadelerini kullandı.

İran’ın teslim olmaması halinde sonuçların ağır olacağını belirten Trump, “Teslim olmazsa Hamaney'e bol şans diliyorum” dedi.

Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada sabrının tükendiğini söyledi ancak bir sonraki adımına dair ayrıntı vermedi.

TOM BARRACK'TAN DİKKAT ÇEKEN HİZBULLAH UYARISI

ABD'nin Türkiye Büyükekçisi Tom Barrack'tan ise son gelişmeler hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi olarak da görev yapan Barrack, "Hizbullah'ın İsrail ve İran arasındaki savaşa katılması çok kötü bir karar olacaktır" ifadesini kullandı.

Hizbullah, İran'ın desteklediği ve Irak ve Lübnan'da yoğun faaliyet gösteren bir silahlı örgüt olarak dikkat çekiyor. Hizbullah, İran'ın desteğiyle bu iki cepheden İsrail'e karşı saldırı başlatabilir.

'İRAN ASLA TESLİM OLMAYACAK'

Ayetullah Hamaney ise İran halkına hitaben yaptığı sert açıklamada, “Bu millet asla teslim olmayacak” dedi.

Hamaney, Trump’ın İran’dan koşulsuz teslimiyet talebini “kabul edilemez ve küstah” sözleriyle nitelendirdi.

Hamaney “Amerika bilmelidir ki her türlü askeri müdahale kesinlikle onarılması mümkün olmayan zararlara yol açacaktır” uyarısında bulundu.

İran’da pek çok kentte yaşanan yıkımın ardından Hamaney, halkı kenetlenmeye çağırdı.

ÇİN VE RUSYA, İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı.

Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin gerilimin azaltılması gerektiği konusunda anlaştığı belirtildi.

Kremlin danışmanı Yuri Uşakov, “Her iki lider de İsrail’in eylemlerini, Birleşmiş Milletler Anlaşması ve diğer uluslararası hukuk normlarını ihlal eden adımlar olarak güçlü şekilde kınadı” dedi.

Uşakov, İran’ın nükleer programına dair İsrail ve Batı’nın endişelerinin askeri yollarla çözülemeyeceği konusunda ortak görüş oluştuğunu, diplomatik yolların öncelikli olması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise "Moskova, İsrail'in İran'daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünmektedir. İran'a yönelik saldırıları nükleer programıyla ilgili hayali kaygılarla meşrulaştırma girişimleri düpedüz kötücül bir yaklaşımdır" açıklamasını yaptı.