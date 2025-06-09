İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye giden yardım gemisi Madleen'in "hızlı ve güvenli bir şekilde ele geçirilmesi" nedeniyle İsrail ordusunu tebrik ederken gözaltına alınanlara Hamas'ın saldırı videolarını izletme talimatı da verdi.

Guardian'ın da yer alan habere göre, Katz, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Fransız Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve Türk aktivistlerinin de olduğu 12 kişinin Aşdod limanına taşınacağını doğruladı.

Katz "filodaki yolculara 7 Ekim katliamının dehşetini gösteren videoyu göstermesi" talimatını verdiğini sözlerine ekledi.

Katz, Desteklemek için geldikleri ve kimin için çalıştıkları Hamas terör örgütünün tam olarak kim olduğunu, kadınlara, yaşlılara ve çocuklara karşı hangi vahşeti işlediklerini ve İsrail'in kendini savunmak için kime karşı savaştığını görmelerini istiyorum." dedi.