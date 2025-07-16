İsrail Savunma Bakanı'nın Suriye'yi tehdit etmesinden saatler sonra İsrail savaş uçakları Şam'daki Savunma Bakanlığı binasını vurdu.

İsrail uçakları Dürzi milislere destek verdiğini yinelerken çatışmaların gerçekleştiği Süveyda'da Suriye ordusunu da bombalamaya devam etti.

Aynı gün İsrail, Suriye'ye tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Suriye ordusu Süveyda'dan çekilmediği sürece saldırıların devam edeceğini de ekledi.

SAVUNMA BAKANI TEHDİT ETTİ

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Dürzi azınlık ve Suriye hükümeti arasında yapılan ateşkese rağmen devam eden çatışmalar üçüncü gününe girerken İsrail uçakları Suriye Güvenlik Güçleri ve Suriye Ordusu birliklerini hedef aldı.

Yerel basına konuşan Katz "Suriye Hükümeti Dürzileri rahat bırakmalıdır... İsrail, Suriye güçleri Süveyda'dan çekilene kadar saldırılara devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Suriye'de "bir kara operasyonu başlatak istemediklerini" öne süren Katz, "başka seçeneğimiz kalmazsa bunu yapayacağız" dedi.

İsrail uçakları ve İHA'ları Süveyda üzerinde uçuyor. Uçaklar, çoğunlukla şehirdeki Suriye güçlerini takviyeye gelen konvoyları ve zırhlı araçları hedef alıyor.

SURİYE'DE SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Süveyda'daki Dürzi milislerin İsrail tarafından desteklenmesinden sonra Suriye'deki tüm illerde seferberlik ilan edildi.

Suriye hükümeti, "İsrail bombardımanlarını ve bu saldırıların sinsi zamanlamasını" kınadı. Süveyda'da kontrol sağlanana kadar operasyonların devam edeceğini duyurdu.

Süveyda'da ise durum, Suriye ordusunun aleyhine şekilleniyor. Yerel kaynaklara göre Dürzi milislerle Suriye ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Suriye ordusu başta hızlı bir şekilde şehrin içine doğru ilerlese de, İsrail hava saldırıları sahadaki durumu değiştirdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'deki Dürziler, Süveyda Askeri Konseyi çatı kuruluşu altında savaşıyor. Dürziler, Suriye hükümetine bağlı olduğunu ifade eden Bedevi aşiretlerle çatışmıştı.

Bu çatışmaları sonlandırmak için bölgeye gelen Suriye ordusundan bir tabur, Dürzi milisler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Bu olay, Dürziler ve Suriye Hükümeti arasında hala süregelen çatışmaları başlatan kıvılcım oldu.