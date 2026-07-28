İsrail Savunma Bakanı Israil Katz, ülkesinin 14. Kanal'ına verdiği röportajda bölgesel ittifaklar, Türkiye ile ilişkiler, Suriye'deki durum ve İran'ın enerji hedeflerine yönelik olası adımlara dair açıklamalarda bulundu.

Katz, İsrail'in kendi çıkarlarını koruduğunu ve 'Türkiye'nin bu konuda dikkatli olması gerekitiğini' söyledi.

Savunma Bakanı, "Türkiye, İran'ın kendisini koyduğu konumda olmamalı" diyerek örtülü bir tehditte bulundu.

TÜRKİYE'Yİ, MISIR'I DEVİRMEKLE SUÇLADI

Bölgedeki Müslüsman ülkeler hakkında dikkat çeken yorumlar yapan Katz, "Müslüman Kardeşler ekseninin zamanla daha tehlikeli bir hale gelebileceğini" söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Türkiye ve Katar'ın da bu yapının bir parçası olduğunu söyledi.

Müslüman Kardeşler'in sadece İsrail'e karşı çalışmadığını savunan Katz; bu yapının Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah'ı devirmek için de faaliyet yürüttüğünü iddia etti.

Katz, ABD'nin konuyu farklı görebileceğini ancak İsrail olarak kendi çıkarlarından sorumlu olduklarını ifade etti.

ÜSTÜ ÖRTÜLÜ TEHDİT

Cumhurbaşkanı "Erdoğan'ın Suriye'yi İsrail'e karşı güçlendirmesine izin vermeyeceklerini dile getiren Katz, İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağını bildiğini" söyledi.

Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma bulunmadığını ve böyle bir çatışmaya girme arzularının olmadığını kaydeden Katz, "Erdoğan'ın da böyle bir hırsı olmamalı" dedi.

Katz, "İsrail çöken bir Hristiyan imparatorluğu değil" dedi. İsrail tarafından başkent ilan edilen işgal altındaki Kudüs hakkında konuşan Katz, "Kudüs, Osmanlı İmparatorluğu kurulurken fethedilen Konstantinopolis ile aynı değil. İsrail bu bölgede kalıcı " diye ekledi.

Katz, Erdoğan'a seslenerek "Türkiye'nin kendi işleriyle ilgilenmeli. İran'ın düştüğü duruma düşmemeli" diye konuştu.

İRAN'DAKİ HEDEFLERİNİ ANLATTI

İran konusunu da değerlendiren İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın enerji hedeflerini vurmayı çok istediklerini ifade etti.

Katz, ABD'nin şu an için bu adıma onay vermediğini belirterek buna gerekçe olarak İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel bir petrol krizini tetiklemesi endişesini gösterdi.