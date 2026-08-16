İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde siyasi partilerin seçim kampanyaları hız kazandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud tarafından hazırlanan ve Tel Aviv'deki bir reklam panosunda yer alan seçim afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı kullanıldı.
Afişte Erdoğan'ın yanı sıra İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları da yer aldı.
Afişte ayrıca, "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin" ifadesi kullanıldı.