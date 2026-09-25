İsrail’de yaklaşan genel seçimler öncesinde, siyonizm karşıtı tutumuyla tanınan ultra-Ortodoks Satmar Yahudileri dikkat çeken bir hamleye imza attı. İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, Hasidik grubun ABD merkezli lideri Zalman Leib Teitelbaum denetiminde faaliyet gösteren "Saf Şekel" adlı yardım fonu, 27 Ekim’de düzenlenecek genel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini yazılı olarak taahhüt eden İsrail vatandaşlarına 200’er dolar ödeme yapacağını duyurdu.

Devletten maddi yardım almayı reddeden dini kurumları destekleme amacıyla kurulan fonun, boykot formunu imzalayan kişilere yönelik nakit dağıtımına derhal başlayacağı bildirildi.

Tamamen din odaklı ve siyonizm karşıtı ilkeleriyle bilinen Satmar cemaati, bu mali teşvikle seçim katılımını düşürmeyi ve İsrail Devleti’nin meşruiyetini tanımadığını bir kez daha vurgulamayı hedefliyor.

1900'lerin başında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırlarında doğan ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında merkezini New York'un Brooklyn bölgesine taşıyan Satmar topluluğu, Hasidik Yahudiliğin en büyük kollarından biri olarak kabul ediliyor. Modern kültüre ve İsrail Devleti’nin varlığına yönelik katı muhalefetleriyle bilinen grup, ülkedeki siyasi süreçleri boykot etme geleneğini bu seçimlerde de sürdürüyor.