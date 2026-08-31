İsrail’in Tel Aviv kenti yakınlarında yer alan ve Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin yoğun olarak ikamet ettiği Bnei Brak kentinde, sokaklardaki kaldırımlar cinsiyete göre ayrıldı.

Kentin kalabalık sokaklarından birinde başlatılan uygulama kapsamında, yaya yolları kadınlar ve erkekler için iki ayrı şeride bölündü.

Yaya trafiğinin düzenlenmesi amacıyla sokağın muhtelif noktalarına sadece kadınların veya sadece erkeklerin kullanımına tahsis edilmiş kaldırımları gösteren yönlendirme tabelaları yerleştirildi.

Bölgedeki toplumsal yapı ve dini kurallar doğrultusunda hayata geçirilen cinsiyet ayrımı uygulamasının herhangi bir kamuoyu tepkisiyle karşılaşmadığı belirtilirken, söz konusu yöntemin Haredi nüfusunun yoğunlukta olduğu diğer mahalle ve kentlerde de giderek yaygınlaştırılacağına dair yerel yayınlar yapılıyor.

ULTRA-ORTODOKS HAREDİ YAHUDİLERİ KİMDİR?

İsrail toplumu içinde sıkça gündeme gelen Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Museviliğin en muhafazakar ve sert kanadını temsil eden ve modern yaşam tarzını reddederek hayatlarını tamamen dini kurallar ile Tevrat eğitimine göre şekillendiren bir topluluk olarak biliniyor.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler; laik eğitim sistemine mesafeli duruşları, cinsiyet ayrımına dayalı katı sosyal yaşamları, kendilerine özgü siyah giyim tarzları ve zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulma talepleriyle ulusal siyasette ve toplumsal tartışmalarda sık sık haberlere konu oluyor.