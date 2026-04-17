2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsveç’i temsil edecek olan Felicia Eriksson, İsrail’in yarışmadan men edilmesini savunduğu için ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Norveç’teki bir programa katılan Eriksson, maruz kaldığı siber zorbalığı anlattı. Eriksson, "İsrail’in yarışmaya katılmaması' yönündeki sözlerimden sonra korkunç mesajlar almaya başladım. Sosyal medya üzerinden doğrudan (DM yoluyla) ölüm tehditleri, öleceğime dair mesajlar ve 'ailemin hedef alınacağı' gibi ifadeler içeren korkunç mesajlar aldım" ifadelerine kullandı.

‘İSRAİL’İN KAZANMAMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’

Eriksson, İsrail’in Eurovision’dan men edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarında "İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesini doğru bulmuyorum. Yarışmaya gidip gitmemek konusunda uzun süre tereddüt ettim ancak sonunda bir karara vardım. Yarışmaya katılacağım ancak onların kazanmaması için elimden geleni yapacağım” demişti.