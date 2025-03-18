Suriye'nin Dera kenti çevresine bu akşam İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil ise yaralandı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'nin güneyindeki askeri hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, saldırının hedefleri hakkında bilgi verirken, saldırı sonrasında SANA Haber Ajansı'ndan alınan bilgilere göre, 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 18 sivilin de yaralandığı belirtildi. Suriye yetkilileri, saldırının bilançosu hakkında daha fazla bilgi paylaşmaya devam ederken, olay bölgesindeki yaralıların tedavisi sürüyor.