İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısının ardından Türkiye ile İsrail arasında gerilim tırmandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Söz konusu saldırı ABD'nin de tepkisini çekti; ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack konuya ilişkin açıklama yaptı.

Barrack, saldırının öncesinde Türkiye'ye herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

Barrack, İsrail uçaklarının Türkiye yönünde ilerlediğinin radarlar üzerinden tespit edilmesinin Ankara'yı olası bir askeri karşılık için hazırlık yapmaya sevk etmiş olabileceğini savundu.

Barrack, yaşanan gelişmenin ardından Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir “çatışmasızlık mekanizması” kurulması için çalıştıklarını açıkladı.

İSRAİL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Barrack'ın çıkışının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi ise saldırının gerekçesine ilişkin açıklamasında, Suriye ile güvenlik meselelerinde mevcut bir statükonun bulunduğunu savundu.

Açıklamada, Suriye'nin Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlandırılmasına izin vermesinin bu statükoyu ihlal etme noktasına geldiği ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetiminden yapılan açıklamada, bunun kendi güvenliği açısından tehdit oluşturacağı konusunda Suriye'yi daha önce uyardığını belirtildi.

Açıklamaya göre, güvenliğine yönelik tehditleri kabul etmeyeceğini ve statükonun yeniden tesis edilmesini istediğini bildirdi.