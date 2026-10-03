Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait tanklar Kuneytra'nın güney kırsalındaki el-Hanut köyüne girdi. Tankların bazı evlere yaklaşık 500 metre mesafeye kadar ilerlediği ve bölgede geçici bir kontrol noktası oluşturduğu aktarıldı.

TARIMSAL FAALİYETLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Baskın sırasında sivillere ait dört tarımsal sulama motorunun İsrail askerleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Motorların tahrip edilmesiyle bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan aynı saatlerde İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalındaki el-Hamidiyye köyüne iki askeri araçla girdiği ve burada bir genci alıkoyduğu bildirildi. Askerlerin daha sonra bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

‘YAŞADIKLARIMIZI ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR’

Hanut köyünde yaşayan Haşim Hamad yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bölgedeki sivillerin hem geçim kaynaklarını hem de güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Dört sulama motorunun kullanılamaz hale getirildiğini belirten Hamad, "Bununla da kalmayıp, kara ilerlemesi sırasında ne olduğunu anlamak için dışarı çıkan halkın üzerine rastgele ateş açtılar. Tarladan sebze getirmeye giden engelli bir çocuğu hedef alarak ateş açtılar ve çocuğu motosikletinden düşürüp yere serdiler. Çocuklar, kadınlar veya çobanlar terörist mi ki bu zulme maruz kalıyor? Yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor" dedi.

Hamad, bölgede yaşayanların yaklaşık iki yıldır herhangi bir gerekçe gösterilmeden İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını savundu. Köydeki insanların silahlı olmadığını belirten Hamad, "Buradaki insanların tamamı savunmasız sivildir. Kimse onlara ateş açmadı. Buna rağmen evlerimiz ve çatılardaki çocuklarımız doğrudan hedef alınıyor" ifadelerini kullandı.

‘İNSANLAR DAHA NE KADAR DAYANACAK’

Bölgedeki güvenlik sorununa ve uluslararası mekanizmaların yetersiz kaldığı yönündeki görüşüne dikkati çeken Hamad, Suriye hükümeti ile uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Golan bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) gücünün ihlalleri önlemekte yetersiz kaldığını öne süren Hamad, "Golan Cephesi'nde görev yapan BM güçlerinin varlığı tamamen etkisiz kalmıştır. Asıl görevleri güvenliği sağlamak ve çatışmaları önlemek iken, adeta bir medya kuruluşu gibi sadece fotoğraf çekip belge tutmakla yetiniyorlar" diye konuştu.

Suriye hükümetinden bölgede yaşananlara çözüm bulunmasını isteyen Hamad, "Bize bir çözüm bulunması lazım ya barış ya savaş! İnsanlar daha ne kadar dayanacak. Hani derler ya, katil maktulün belinde kılıç görseydi onu öldürmekte cesaret edemezdi” ifadelerini kullandı.

Hanut köyü sakinlerinden Yusuf Atiyye de İsrail güçlerinin evlerin yakınında bulunan tarımsal sulama motorlarına ateş açtığını belirtti.

Söz konusu motorların tarımsal üretim açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Atiyye, "Bu motorlar, su çekmek ve mahsullerimizi sulamak için sırtımızı dayadığımız can damarımızdır. Hepsini tahrip ettiler. Bugün tek bir motorun fiyatı 8 ila 10 milyon Suriye lirası (32 bin TL) arasında değişiyor" dedi.

Atiyye, saldırıların sulama motorlarıyla sınırlı olmadığını, askerlerin çocukların bulunduğu evlerin çatılarına ve bölgede bulunan çobanlara doğru da ateş açtığını ileri sürdü.