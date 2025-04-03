İsrail ordusu, Çarşamba günü Suriye'nin Şam, Hama ve Humus kentlerinde bulunan askeri hava üsleri ile altyapı hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu'ndan bir yetkili, İsrail merkezli The Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada, bu saldırıların Türkiye’ye bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti. “Suriye’de askeri üs kurmayın. İsrail’in hava sahasındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin,” dedi.

Türkiye, vurulan üs yakınlarındaki T4 üssünü devralarak buraya İHA'lar ve hava savunma sistemleri yerleştirmek istediğini daha önce de belirtmişti. Suriye üzerinde mutlak hava üstünlüğüne sahip olan İsrail, bu durumdan rahatsız.

Operasyon sırasında İsrail askerlerine ateş açıldığı ve hem havadan hem karadan karşılık verildiği belirtildi. İsrail ayrıca Humus vilayetindeki T4 hava üssünü de tekrar hedef aldığını duyurdu. Bu üs, son bir hafta içinde defalarca vurulmuştu.

HAVAALANI NEREDEYSE YOK EDİLDİ

İsrail medyası, saldırıların büyük ölçüde eski Suriye lideri Beşar Esad’a bağlı orduya ait mühimmat ve üsleri hedef aldığını aktardı.

Şam’daki Barzeh mahallesindeki bir araştırma merkezi de hedefler arasındaydı. Bu merkez, Aralık ayında Esad’ın devrilmesinden hemen sonra, İsrail tarafından yine bombalanmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Hama’daki askeri havaalanını neredeyse tamamen yok ettiğini ve çok sayıda sivil ile askerin yaralandığını açıkladı. Hama’daki bu üs, Suriye’nin en önemli hava üslerinden biri olarak kabul ediliyor.

İsrail ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Tasil bölgesine gece boyunca düzenlenen bir baskında çok sayıda silahlı militanın öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ve Suriye arasında artan sınır gerginliği, Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye'de yeni hükümetin kurulmasıyla daha da tırmandı.

İsrail, Suriye'nin güneyinde İslamcı militanların varlığını kabul etmeyeceğini ve bu bölgeye asker gönderdiğini belirtti. Suriye’nin yeni yönetimi ise İsrail’le cephe açma niyetinde olmadığını söylüyor.