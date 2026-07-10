İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, gelecek hafta gerçekleştireceği ABD ziyareti kapsamında Başkan Donald Trump ile yapacağı görüşmede Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımını engellemek ya da kısıtlamak amacıyla stratejik bir hamlede bulunacağı öne sürüldü.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi gerçekleştirdiği son toplantıda, Ankara ve Washington arasındaki F-35 müzakerelerine ilişkin gelişmeleri masaya yatırdı.

Tel Aviv yönetiminin, Türkiye’nin bu uçaklara erişimini tamamen engellemek için yoğun bir diplomasi yürüttüğü, bu hedefe ulaşılamaması halinde ise uçakların teknik özellikleri düşürülmüş (degrade) özel versiyonlarının Türkiye’ye teslim edilmesi seçeneği üzerinde durduğu belirtildi.

İSRAİL ENGELLEMEK İÇİN TÜM KANALLARI KULLANIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan üst düzey İsrailli yetkililer, teslimat öncesinde ABD Başkanı Trump’ın hala bazı şartlar öne sürebileceğini savunarak, anlaşmayı etkilemek için yasal ve diplomatik tüm kanalları zorladıklarını ifade etti.

İsrail’in bölgedeki hava üstünlüğünü koruma noktasında kararlı olduğunu vurgulayan kaynaklar, F-35’lerin farklı versiyonlarının bulunmasını bir avantaj olarak gördüklerini dile getirdi.

ABD KONGRESİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAKLAR

Haberde ayrıca, İsrail’in Washington ve Ankara arasındaki bu anlaşmayı bozabilmek için ABD Kongresi ile işbirliği yapmayı planladığı aktarıldı. Bu doğrultuda Tel Aviv’in, ABD silah transferi mevzuatında yer alan ve İsrail’in Orta Doğu’daki askeri üstünlüğünü yasal güvence altına alan "Niteliksel Askeri Üstünlük" (QME) ilkesini dayanak olarak kullanacağı belirtiliyor.

ABD cephesinden Türkiye’nin F-35 programına geri dönebileceğine dair gelen yeşil ışık niteliğindeki açıklamaların ardından, Netanyahu liderliğindeki İsrailli siyasilerin muhalefeti tırmandırdığı gözleniyor.

Netanyahu, son dönemde ABD medyasına verdiği demeçlerde de Türkiye’nin F-35 projesinden uzak tutulması gerektiği yönündeki çağrılarını yinelemişti.