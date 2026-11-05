İsrail istihbaratı adına Türkiye'de casusluk yaptığı iddiasıyla 2025 yılında tutuklanan Serkan Çiçek'in bağlantılarına yönelik incelemede, 11 emniyet mensubuyla doğrudan veya dolaylı irtibat kurduğu öne sürüldü. Çiçek'in, iş ortaklığı ve yüksek kazanç vaadiyle borçlandırdığı polislerden usulsüz sorgulama ve takip talep ettiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiçek'in irtibatlarını HTS kayıtları, ses dosyaları ve mesajlaşmalar üzerinden inceledi. İkinci dalga operasyonda, 2023 ve 2024 yıllarında bilgi sızdırdıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alınarak sorgulandı. Haberde, 11 emniyet mensubundan ikisinin eski polis, dokuzunun aktif görevde olduğu ve aralarında bir başkomiser bulunduğu belirtildi.

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTİN EVİ ÇEVRESİNDE KEŞİF İDDİASI

Pandora Dedektiflik firmasının sahibi olduğunu söyleyen Çiçek'in, kaynakta İsrail istihbaratı İÇOM olarak anılan yapı adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü. Habere göre, İsrail istihbaratından olduğu belirtilen Faysal Al-Rashid'in talimatları doğrultusunda, İsrail karşıtı tutumuyla bilinen Filistin asıllı Türk vatandaşı A.A. izlendi ve evinin çevresinde keşif yapıldı.

Çiçek'in talepleri üzerine çok sayıda kişinin sabıka ve otel kayıtları, araç plakaları, ev adresleri, aile bağları ve T.C. kimlik numaralarının sorgulanarak WhatsApp üzerinden kendisine gönderildiği iddia edildi.

“BİLGİSAYARI AÇIKTI”

Haberde aktarılan ifadesinde, veri sorgulama yetkisi bulunmayan Osman K., mesai arkadaşının açık bıraktığı bilgisayardan işlem yaptığını anlattı. Osman K.'nın mesajlarında, “Dün öylesine geldi, bilgisayarı açıktı... Bir kalkıp tuvalete gitti, ben de öyle yakaladım” ifadelerinin bulunduğu belirtildi.

Mehmet Nurullah Y.'nin ise arkadaşı Yunus T.'nin otel kayıtlarına erişim yetkisini ondan habersiz kullanarak elde ettiği verileri Çiçek'e aktardığı öne sürüldü. Dosyada bir komiserin, astına “Sen bak, bir şey olmaz, ben sana emrediyorum, sorun yaşamazsın” diyerek usulsüz sorgulama yaptırdığı iddiası da yer aldı.

Polis memuru Seda H.E., bir yıllık eşi M.O. aracılığıyla Çiçek'le tanıştığını, eşinin kendi numaralarını sorgulattığını anlattı. Şahin K. ise Çiçek'in talebiyle mesai dışında bir kuyumcuyu 14 saat gizlice takip ettiğini ifade etti. Haberde, Çiçek'in bir su şirketine ortak bulduğunu söyleyerek de Şahin K.'dan bir kişiyi izlemesini istediği aktarıldı.

MİLYONLUK KREDİLER ÇEKTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Çiçek'in, Nova Gıda ve Waternet firmalarının sahibi gibi davranarak polislerin güvenini kazandığı iddia edildi. İlk aşamada küçük miktarlarda borç alıp kâr payıyla geri ödeme yaptığı, ardından gıda ve su arıtma cihazı işine girme vaadiyle polislerin kendi adlarına 1 milyon 200 bin lira ile 3 milyon lira arasında kredi çekmesini sağladığı ileri sürüldü.

Habere göre Çiçek, başlangıçta işyerindeki POS cihazı üzerinden taksitleri ödedi, daha sonra ödemeleri durdurdu. Mehmet Nurullah Y.'nin 1 milyon 200 bin lirayı aşan borcu nedeniyle eşinin takılarını ve aracını sattığı; kalp krizi geçirmesinin ardından kalbine iki stent takıldığı aktarıldı. Engin E.'nin yaklaşık 2 milyon liralık borcu için eşinin altınlarını ve birikimlerini kullandığı belirtildi.

Maaşında haciz bulunan ve 500 bin lira borçlanan Şahin K.'nın da parasını geri alabilmek umuduyla kuyumcuyu takip ettiği öne sürüldü.

YAKINLARININ HESAPLARINI KULLANDIĞI İDDİASI

Çiçek'in kamu binalarına çakarlı kırmızı Golf marka araçla gittiği, silah taşıdığı ve kendisini Serkan İpek kod adıyla gizli ajan olarak tanıttığı iddia edildi. Birlikte çalıştığı avukat Tuğrulhan Dip'in de usulsüz veri elde ettiği ve yasa dışı sorgulama sistemlerine kendi şifresiyle eriştiği ileri sürüldü.

Haberde, Çiçek'in casusluktan elde ettiği iddia edilen gelirleri gizlemek ve aklamak için kendi banka ve kripto hesaplarının yanı sıra kız kardeşi G.Ç., erkek kardeşi M.M.Ç. ve birlikte yaşadığı İ.T.'nin banka hesaplarını da kullandığı belirtildi.