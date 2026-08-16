İsrail hükümeti içinde Suriye politikasına ilişkin çatlak sesler yükselirken, Diaspora Bakanı Amihay Şikli'den Şam yönetimi ve bölgedeki dengelere ilişkin sert açıklamalar geldi. Bakan Şikli, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı “İsrail’in bir sonraki düşmanı” olarak nitelendirerek iki ülke arasında yeni bir savaş yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.

Suriye’yi “Gazze’nin çok daha güçlü bir versiyonu” olarak tanımlayan İsrailli bakan, Şam yönetiminin iki deniz limanına ve Türkiye gibi güçlü bir ülkenin desteğine sahip olmasını Tel Aviv açısından büyük bir güvenlik tehdidi olarak gösterdi.

Şara’yı Hamas’ın eski lideri Yahya Sinvar ile kıyaslayan Şikli, Ankara-Şam yakınlaşmasının gelecekte İran’dan bile daha büyük bir meydan okumaya dönüşebileceğini iddia etti.

Bakan Şikli’nin bu savaş uyarısı, İsrail iç siyasetindeki ve askeri kanattaki farklı yaklaşımları da göz önüne serdi. Şikli, Suriye’deki siyasi değişimi bir fırsat olarak gören ve anlaşma zeminini savunan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’a sert tepki gösterdi.

ŞAM YÖNETİMİ SAVAŞ TARAFTARI DEĞİL

Öte yandan Şam yönetimi tarafı ise Tel Aviv ile doğrudan bir çatışmanın çıkarlarına hizmet etmediğini vurguluyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail saldırılarının durdurulması ve ülkenin güneyindeki askerî varlığın sona erdirilmesi amacıyla bir güvenlik anlaşmasına ulaşmak istediklerini belirtmişti.

İsrail hükümeti tarafından Suriye’ye yönelik resmi bir savaş kararı açıklanmamış olsa da Tel Aviv yönetimi sahadaki askeri varlığını koruma kararlılığını sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun Suriye, Lübnan ve Gazze’deki "güvenlik bölgelerinde" zaman sınırı olmaksızın kalacağını ifade ederken, Şam yönetimi bu durumu ülke egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendirip İsrail askerlerinin derhal çekilmesini talep ediyor.