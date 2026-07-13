Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ludovika Kamu Hizmeti Üniversitesi'nde 2024 yılı başlarında düzenlenen bir çevre konferansının, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile İsrail istihbarat görevlileri arasında gizli görüşmeler yürütülmesi amacıyla bir paravan olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Amerikalı ve İranlı yetkililere dayandırılan bilgilere göre, İsrail istihbarat servisi Mossad, Ahmedinejad'ı İran'da planlanan bir rejim değişikliği sonrasında ülkenin yeni lideri olarak göreve getirmek amacıyla yıllar süren bir operasyon yürüttü.

Üniversite Rektörü Profesör Gergely Deli, üst düzey bir Macar hükümet yetkilisinin talebiyle Ahmedinejad'ı konferansa davet ettiğini ve bu görüşmelerin hayat kurtarabileceğine inandığı için rolü kabul ettiğini belirtti.

Operasyon kapsamında, dönemin Mossad Şefi David Barnea'nın da 2024 yılında bizzat Budapeşte'ye gelerek Ahmedinejad ile görüştüğü ve ardından CIA'e bilgi verdiği aktarıldı.

GUATEMALA'DA GİZLİ BULUŞMA

İsrail'in Ahmedinejad'a barınma ve seyahat masrafları için gizlice ödeme yaptığı, tarafların 2023'te Guatemala'da ve Haziran 2025'te yeniden Budapeşte'de bir araya geldiği ifade edildi.

Ahmedinejad'ın Haziran 2025'teki ziyaretinde İranlı korumalarını atlatarak gizli görüşmeler yaptığı, konferansta ise imajını değiştirerek İngilizce bir konuşma gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşının ilk günlerinde, Şubat ayı sonlarında Ahmedinejad'ı Tahran'daki sıkı gözetimden kaçırmak için bir operasyon düzenlendi.

Savaş uçakları ski Başbakan'ın tutulduğu

28 Şubat'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısının ardından Ahmedinejad, Mossad ajanları tarafından siyah bir Peugeot marka araçla güvenli bir eve götürüldü.

Ancak planın başarısız olması ve Ahmedinejad'ın operasyondan rahatsızlık duyması üzerine süreç sekteye uğradı.

Güvenli evden ayrılan eski lider, geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybeden Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine kadar kamuoyunda görülmedi.

İranlı yetkililer, İsrail ile olan ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından Ahmedinejad'ın şu an Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimi tarafından ev hapsinde tutulduğunu iddia etti.

AHMEDİNEJAD ÇOK DEĞİŞTİ

2005-2013 yılları arasında İran'da katı politikalarıyla bilinen Ahmedinejad'ın, görevden ayrıldıktan sonra imajını ve söylemlerini yumuşattığı, takım elbiseler giyerek İngilizce öğrendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığının üç kez engellenmesinin ardından mevcut sisteme olan inancını kaybeden Ahmedinejad'ın, yakın çevresine dış güçlerin desteğiyle yeniden iktidara gelmek istediğini söylediği aktarıldı.

Kendisini Boris Yeltsin benzeri bir reformcu olarak gören Ahmedinejad'ın, yönetime gelmesi durumunda İsrail'i tanımayı ve Abraham Anlaşmaları kapsamında ilişkileri normalleştirmeyi planladığı öne sürüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri eski istihbarat başkanı Tamir Hayman da Ahmedinejad'ın bu özel operasyonlar zincirinin bir parçası olduğunu doğrularken, Mossad ve Ahmedinejad'ın sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmadı.