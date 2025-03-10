İsrail savaş uçakları, Suriye'nin güneyindeki Dera iline yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre, saldırılar Cebeb ve İzra bölgelerinde bulunan 12. Tugay ve 89. Alay gibi askeri noktalara yöneldi.

Saldırılarda toplamda 17 hava saldırısı yapıldığı ve bu saldırıların, bölgedeki askeri teçhizatları hedef aldığı belirtildi.

Son dönemde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgali giderek artmış durumda. 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları daha da şiddetlendi.

İsrail, rejim ordusundan kalan askeri altyapıyı imha etmeye başladı ve Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. İsrail, Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor ve bu bölgedeki tampon bölgelere kadar ilerleyerek başkent Şam'a 25 kilometre yakın bir mesafeye kadar sokulmuş durumda.