Suriye devlet televizyonu El Ikhbariye’nin askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu salı günü erken saatlerde Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne sekiz hava saldırısı gerçekleştirdi.

Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Ebu Zuhur üssü, devrik Beşar Esad’ın en büyük hava üslerinden biriydi. Yeni Suriye hükümeti, bu üssü istihdam etmek için çalışmalara başlamıştı.

Saldırılarda üssün pisti ile depolama tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. Askeri bir kaynak ve üssün yakınında yaşayan bir sivil, hava saldırılarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken Suriye Savunma Bakanlığı ise konuya dair yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

2013 yılından bu yana müstakil bir askeri havaalanı olarak hizmet vermeyen tesis, askeri kaynağın verdiği bilgilere göre Esad’ın 2024 sonlarında devrilmesinden bu yana Suriye’nin yeni ordusu için bir eğitim merkezi olarak kullanılıyor.

SİYASİ GERGİNLİĞİN ARDINDAN GELEN HAMLE

Hava saldırıları, İsrail ile Türkiye arasında tırmanan güvenlik gerilimi ve iki ülke arasında Suriye konusunda sertleşen söylemlerin ortasında meydana geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Ağustos’ta yaptığı bir konuşmada İsrail’in tekrarlanan saldırılarıyla Suriye’nin güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğini ifade ederek Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması için İsrail’e baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a doğrudan uyarılarda bulunarak İsrail’in, Suriye’nin askeri kapasitesini kendileri için tehdit oluşturacak şekilde güçlendirecek adımlara izin vermeyeceğini belirtmişti.

İSRAİL'İ KORKUTAN TATBİKAT

Suriye ordusu, ağustos ayı başlarında ülkenin kuzeyinde Rus yapımı MiG-21 savaş uçaklarıyla bir hava tatbikatı icra etti.

Bu tatbikat, Esad’ın devrilmesinden bu yana gerçekleştirilen ilk hava tatbikatı olma özelliğini taşıyor.

İsrail kamu yayıncısı Kan’ın 11 Ağustos tarihli haberinde, İsrailli güvenlik yetkililerinin Suriye’nin hava kuvvetlerini yeniden inşa etme çabalarını hızlandırdığına dair işaretler tespit ettiği aktarıldı.

Bu süreç kapsamında yeni pilotların işe alındığı, uçuş eğitimlerinin verildiği ve savaş uçaklarının katıldığı ilk tatbikatın yapıldığı kaydedildi.

İsrail kamu yayıncısı KAN’ın haberinde, bir İsrailli güvenlik kaynağının İsrail’in bu gelişmeleri yakından izlediğini ve kaygılarını ABDi ile paylaştığını söylediği aktarıldı.