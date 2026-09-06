İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde üç bölgeye hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, daha önce tehdit edilen Arab Salim beldesindeki bir binayı hedef alırken, Nabatiye el-Favka beldesi ile Kfar Rumman çevresine de yöneltilmişti.

İsrail ordusu sözcüsü Ella Vavya, X hesabından yayımladığı haritada bir binayı kırmızıyla işaretleyerek sakinlerden derhal bölgeyi terk etmelerini istemişti. Vavya, binanın Hizbullah'a ait bir tesis olduğunu ve saldırının, İsrail güçlerine gönderilen insansız hava aracına karşılık olarak düzenleneceğini öne sürmüştu.

YENİ TAMPON BÖLGE PLANI

İsrail basını, ülkenin Lübnan topraklarında 2-4 kilometre derinlikte yeni bir tampon bölge kurmayı planladığını yazdı. İsrail devlet televizyonu, ordunun sınır şeridinden başlayarak bu derinlikte güvenli bölge kurmayı ve Nebatiye'deki Ali et-Tahir Tepesi'ndeki tünelleri imha ettikten sonra askeri varlığını azaltmaya hazırlandığını öne sürdü.

İsrail'in bu planına “gri hat” adı verildiği ve operasyon için kullanılacak alanları içerdiği kaydedildi. Planın henüz Tel Aviv'deki siyasetçiler tarafından onaylanmadığı ve kararlara ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Mevcut durumda İsrail, Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 5'ni işgal etmiş durumda. Birleşmiş Milletler tarafından sınır olarak belirlenen Mavi Hat'tan yaklaşık 10 kilometre içeriye uzanan bu kontrol bölgesi, gerilimin devam ettiği bir ortamda gözönünde bulunduruluyor.

Bölgede son saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlamış, Eylül 2024'te bu saldırı genş çaplı savaşa dönüşmüştu. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmışti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak güneydeki birçok beldede işgal sürdürmüştu. Lübnan hükümeti, bu süreçte yerinden edilen sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmış olsa da İsrail, saldırılarını sürdürüyor.