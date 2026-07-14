Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, hakkında ortaya atılan ev hapsi iddialarının ardından Tahran'da düzenlenen Hamaney'i anma töreninde görüntülendi.

KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELDİ

İran'ın yarı resmi Haber Ajansı Mehr tarafından paylaşılan görüntülerde, Ahmedinejad'ın törene katıldığı, çevresindekilerle selamlaştığı ve program boyunca diğer katılımcılarla bir arada olduğu görüldü.

KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKTI

Ahmedinejad'ın kamuoyu önüne çıkması, son günlerde uluslararası basında yer alan ev hapsi iddialarının ardından dikkat çekti.

'MOSSAD İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR'

New York Times, yayımladığı haberinde İsrail istihbarat servisi Mossad'ın son yıllarda Ahmedinejad'ı İsrail ile iş birliği yapmaya ikna etmeye çalıştığını ve onu İran'da gelecekte yönetimi üstlenebilecek isimlerden biri olarak gördüğünü öne sürmüştü. Haberde ayrıca Ahmedinejad'ın ev hapsinde tutulduğu iddia edilmişti.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.