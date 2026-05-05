ABD ve İran arasındaki savaş ateşkes evresine girmiş olsa da, bu ateşkesin ne kadar kırılgan olduğu dün bir kere daha gözler önüne serildi.

ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemileri çıkarmaya yönelik başlattığı "Özgürlük Operasyonu" sonrası İran, ABD gemilerine ateş açtı ve bir savaş gemisini vurduğunu öne sürdü.

Daha sonra da İran ordusu BAE'nin en önemli petrol ihracatı noktası olan Füceyre limanını vurarak ABD'nin atılımına meydan okumayı sürdürdü.

Buna karşılık ABD 6 İran gemisini vurduklarını ve yok ettiklerini söyledi, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan gemileri vuracaklarını bildirdi.

Trump, yine de ateşkesin bozulduğunu söylemekten kaçındı. ABD Başkanı açıklamasında "12 füze attılar. Biri hedefini vurdu, ağır bir hasar yok" değerlendirmesini yaptı.

Gelgelelim son saldırılar belki de ilk kez İranlı ve İsrailli komutanların hemfikir olmasına sebep oldu.

DropSite News'e konuşan bir İranlı yetkili 'ABD saldırısının kaçınılmaz' olduğunu söylerken İsrail Devlet Televizyonu KAN'a konuşan bir yetkili "ABD'nin İran'la savaşı gelecek saatlerce sürdürebileceğini" söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda ipler yeniden gerilirken kesin olan tek şey, ABD ve İran donanmalarının ellerinin tetikte olduğu.

ABD YENİ SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

The DropSite News'e konuşan Tahran'daki iç istişareler hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kıdemli bir İranlı yetkili ablukanın kayıtsız şartsız kaldırılmasından önce doğrudan görüşmelere katılma niyetlerinin olmadığını vurguladı.

Mevcut değerlendirmeler ışığında yeni bir ABD saldırı dalgasının olası göründüğünü belirten yetkili "Trump'ın deniz ablukasından beklediği hedeflere ulaşılamadı ve kendisi bu ablukayı çok daha uzun süre sürdürebilecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

İranlı kaynağa göre ABD'nin bundan sonraki süreçte Hürmüz Boğazı'na odaklanarak kıyı şeridinde operasyonları genişletmesi ve İsrail ile ortaklaşa suikast girişimlerine yönelmesi bekleniyor.

İran, bu ihtimallere karşı şimdiden hazırlıklarını başlattı. Kıyı şeridi güçlendirilken İran güçleri mayın döşemeye devam ediyor.

TRUMP BAHANE ARIYOR

İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü sürdürerek ABD uyguladığı tek taraflı baskıyı karşılıklı bir baskı mekanizmasına dönüştürmeyi başardıklarını belirtti.

Boğaz'ın kısıtlanmasının dünya genelinde enerji sektörü ve emtia piyasaları için çok daha ağır sonuçlar doğuracağını belirten yetkili, Trump'ın buna rağmen pazarı manipüle etme çabası içinde olduğunu savundu.

Trump'ın açıklamasını petrol vadeli işlemler piyasası açılmadan hemen önce yapması, bu manipülasyonun bir örneği olarak yorumlandı.

ABD'li yetkililer ordunun İran karasularına girmeyi planlamadığını ancak boğazdan ayrılmaya çalışan gemilere yönelik saldırılara yanıt verileceğini belirtti.

İranlı yetkili Trump'ın bu eylemiyle "aslında İran'ı çatışmaya zorlayarak askeri müdahaleye meşru bir zemin hazırlamaya çalıştığını ve tırmanış için bahane yarattığını" savundu.

Yetkili "Önceden koordinasyon sağlanmadan kısıtlı rotalardan geçmeye çalışan her türlü ticari gemi İran kuvvetleri tarafından derhal durdurulacaktır ve ABD askeri gemilerinin buna müdahale etmesi durumunda İran da anında ve karşılıklı bir yanıtla mukabele edecektir" yorumunu yaptı.