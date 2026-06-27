ABD'nin başkenti Washington'da, İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmeleri tamamlandı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında bir çerçeve anlaşmasına imza atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen resmi imza törenine; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter katılım gösterdi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, varılan bu anlaşmayı "uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı" olarak değerlendirdi.

Egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında, ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşması duyurmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Rubio, sürecin kalıcı barış ve güvenlik ortamı için bir temel oluşturmaya başladığını ifade etti.

Lübnan halkının uzun yıllar boyunca dış müdahaleler sebebiyle büyük acılar yaşadığına değinen Rubio, ülkenin yeniden barış ve refah içinde bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirterek, önlerinde uzun bir yol olsa da bu ilk adımın çok kritik olduğunu vurguladı.

'TARİHİ ADIM'

Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ise törendeki konuşmasında, imzalanan anlaşmayı egemenliğin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi.

Hamadeh, imza altına alınan üçlü çerçevenin, Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık durumunun tesisi ve Lübnan halkının topraklarına geri dönmesi yolundaki ilk adım olduğunu kaydetti.

Washington yönetiminin bir süredir İsrail ve Lübnan hükümetleri arasında sürdürdüğü arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı amaçladığı belirtiliyor.

Süreç öncesinde İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılar, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ve mutabakatlara yönelik sabotaj girişimleri olarak değerlendirilmişti.

HİZBULLAH DESTEKÇİLERİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Anlaşmanın imzalanmasında sonra Hizbullah destekçileri, birkaç saat önce İsrail ile Lübnan arasında açıklanan bir anlaşmayı protesto etmek üzere Beyrut sokaklarına döküldü.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı (NNA), “Hizbullah destekçilerinin, Lübnan ile İsrail arasında açıklanan çerçeve anlaşmasını protesto etmek amacıyla” parlamentonun yakınındaki merkezi bir bölgeyi ve havaalanına giden bir yolu da içeren Beyrut sokaklarında motosikletlerle dolaştıklarını bildirdi ve destekçilerin yanan lastiklerle en az bir yolu kapattıklarını ekledi.

Bir AFP muhabiri, motosikletli kişilerin bir yol boyunca sürüş yaparken slogan attığını ve başkentin çeşitli caddelerinde Lübnan ordusu tarafından kurulan geçici kontrol noktalarını gördüğünü bildirdi.