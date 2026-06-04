Trump yönetimi İsrail ve Lübnan'ın bir ateşkes anlaşmasına vardığını duyurdu. İran destekli Lübnan Hizbullahı anlaşmayı kabul ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Washington'daki müzakerelerin ardından yayımlanan ortak bildiride bu adımın İran ile savaşı sonlandıracak geniş kapsamlı bir uzlaşının önündeki en büyük engellerden birini aşmayı hedeflediği belirtildi.

İran, bu hafta İsrail'in Lübnan'daki saldırılarından dolayı ABD ile görüşmeleri kestiğini ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden tamamen kapadığını duyurmuştu. Ateşkes, bu hamleden günler sonra duyuruldu.

Anlaşma şartlarına göre İran destekli Hizbullah örgütünün ateşi tamamen kesmesi ve Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin güneyinde bulunan tüm savaşçılarını bölgeden tahliye etmesi gerekiyor.

Resmi diplomatik ilişkileri bulunmayan iki ülke ayrıca Lübnan silahlı kuvvetlerinin devlet dışı aktörleri dışarıda bırakarak bölgede tek yetkili kontrolü sağlayacağı pilot bölgeler oluşturma konusunda da mutabakata vardı.