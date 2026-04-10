İsrail basınından The Times of Israel gazetesinin ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, müzakerelerde ABD'yi Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan’ı ise Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad'ın temsil edeceği bildirildi.

Gazeteye konuşan yetkili, müzakereye katılacak söz konusu üç yetkili ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mike Needham arasında bugün müzakerelere ilişkin bir telefon görüşmesi yapılacağını kaydetti.

İsrail ve Lübnan’dan salı günü yapılacağı belirtilen doğrudan müzakerelerin ilk turuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.