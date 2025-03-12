İsrail ve Lübnan, kara sınırlarındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya vardı. İsrail, ateşkes maddelerine aykırı olarak Lübnan'ın Güney'inden çekilmeyi reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu özel temsilci yardımcısı Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada Washington’un İsrail ve Lübnan’ı sınır belirleme görüşmelerine davet ettiğini söyledi.

Görüşmelerin, Lübnan’daki beş İsrail askeri üssünün geleceği ve geçen yıl sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’de tutulan Lübnanlı mahkumlar gibi konuları da kapsayacağını ifade etti.

BÜYÜK BARIŞ İÇİN KÜÇÜK ADIMLAR

İsrail Başbakanlık Ofisi, üç ana başlık üzerinde çalışacak çalışma gruplarının oluşturulacağını duyurdu. Lübnanlı bir yetkili, İsrail ve Lübnan’ın sınır belirleme konusunda müzakerelere başlama konusunda anlaştığını doğruladı.

Ancak görüşmelerin hangi formatta yapılacağı ya da gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği net değil. İsrail ve Lübnan’ın doğrudan diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

İsrail ve Lübnan arasındaki görüşme süreci, 2022’de iki ülkenin deniz sınırlarını belirlemek için bir anlaşmaya varmasından sonra konuşulmaya başlandı. Ancak Gazze’deki savaş planları sekteye uğrattı.

Salı günü yapılan duyuru, ABD, İsrail, Lübnan, Fransa ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin ateşkesin uygulanmasını ele aldığı toplantının ardından geldi.

Toplantının ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un ofisi, İsrail’in geçen yılki savaş sırasında gözaltına aldığı dört Lübnan vatandaşını serbest bıraktığını ve beşinci kişinin de ertesi gün serbest bırakılacağını açıkladı.

PEKİ YA HİZBULLAH?

Görüşmeler sonunda bir anlaşmaya varılması, Hizbullah'ın Lübnan'daki varlığının da meşruiyetini kaybetmesini anlamına gelebilir. Zira Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde konuşlanmaya devam eden İsrail'i, Lübnan'ın varlığı için doğrudan bir tehdit olarak görüyor.

İsrail'in sınırdan tamamıyla çekilmesi, Hizbullah'ın da tam silahsızlanması ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesine bağlı olabilir. Lübnan parlamentosunda güç kaybeden Hizbullah için olası bir anlaşma, örgütün Lübnan'daki varlığı için en büyük darbe olabilir.