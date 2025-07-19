ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.

Barrack, bu anlaşmanın Türkiye, Ürdün ve diğer komşu ülkeler tarafından da kabul edildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barrack, bu gelişmeyi "çığır açıcı" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte, komşularıyla barış ve refah içinde yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırdı.