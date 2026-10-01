İsrail, Flydubai olayının ardından yurt dışındaki vatandaşlarını taşıyan yabancı hava yolu şirketlerine yönelik güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Doron Spielman, Fox News'e yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve istihbarat operasyonlarının başkanlarıyla görüşerek uçuş ağının tamamını incelediğini belirtti.

Spielman, dünyanın dört bir yanında İsraillilerin bulunduğunu, tatil sezonu nedeniyle ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 1 milyon İsraillinin yurt dışında olduğunu ifade etti. Bu nedenle yalnızca İsrail hava yolu şirketlerinin değil, İsraillileri taşıyan yabancı şirketlerin de güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarması gerektiğini söyledi.

Spielman, "Hedefimiz yalnızca İsrail merkezli hava yollarını en güvenli hale getirmek değil, aynı zamanda İsraillileri ülkeye getiren tüm yabancı uçuşları da eksiksiz şekilde güvenli hale getirmek" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'de Flydubai'nin Dubai'den Tel Aviv'e giden uçağının Ürdün hava sahasında uçarken önce genel acil durum kodu olan "7700" ardından uçak kaçırılmasını bildiren "7500" kodunu gönderdiği bildirilmişti.

Kanal 12 televizyonu, olayın iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını, uçaktaki Ummanlı yardımcı pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Son haberde, umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdiği ve yardımcı pilota müdahale ettiği ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayla ilgili pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu" iddia etmişti.

BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın nedeninin belirsiz olduğunu bildirmişti.