İsrail'in resmi haritalama servisi GovMap'te kısa süreliğine sansürsüz yayımlanan uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan yıkımı gözler önüne serdi.

Daha önce bulanıklaştırılan bölgelerin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, İsrail ordusuna ait askeri noktalar ve Gazze'deki ağır yıkım net bir şekilde görüldü.

Görüntülerin fark edilmesinin ardından kısa sürede yeniden sansürlendiği bildirildi.

GAZZE'NİN KUZEYİ İFŞA OLDU

GovMap, daha önce Gazze Şeridi'nin tamamı, İsrail içindeki askeri üsler ve işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı hassas bölgeleri uydu görüntülerinde bulanıklaştırıyordu.

Ancak 2025 yılına ait bazı görüntülerin sansürsüz şekilde sisteme yüklenmesiyle birlikte, özellikle Gazze'nin kuzeyindeki detaylar ortaya çıktı.

Görüntülerde, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahia bölgelerinde büyük çaplı yapı kaybı dikkat çekti.

Ekim 2023'ten bu yana yoğun bombardıman ve kara operasyonlarının hedefi olan bu bölgelerde, yapıların büyük bölümünün ortadan kalktığı, yerleşim alanlarının moloz yığınlarına dönüştüğü ve askeri amaçlı yeni alanların oluşturulduğu görüldü.

ASKERİ ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde ayrıca İsrail ordusunun Gazze'de oluşturduğu askeri tampon bölge içinde en az 11 askeri sahanın bulunduğu tespit edildi.

Doğu Cibaliye çevresinde askeri araçların konuşlandırıldığı alanlar ve toprak bariyerler de görüntülerde seçildi.

Gazze'nin doğusundaki bazı eski sınır geçişleri ve çevresinin de askeri amaçlarla kullanıldığı görüldü.

YENİDEN SANSÜRLENDİ

Açık kaynak istihbaratı üzerine çalışan kullanıcıların görüntüleri fark etmesinin ardından GovMap'teki yüksek çözünürlüklü görüntüler kaldırıldı ve ilgili bölgeler yeniden bulanıklaştırıldı.

Sansürün kaldırılmasının yeni bir uygulama mı yoksa teknik bir hata mı olduğu netlik kazanmazken, görüntülerin kaldırılmadan önce bazı araştırmacılar tarafından yedeklendiği ve uydu görüntüsü analiz platformlarına aktarıldığı bildirildi.

GAZZE'DEKİ YIKIM

Uydu görüntülerinde ortaya çıkan tablo, uluslararası kuruluşların Gazze'deki yıkıma ilişkin değerlendirmeleriyle de örtüşüyor.

Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi'nin Haziran 2026 tarihli değerlendirmesine göre Gazze'deki yaklaşık 201 bin yapının yüzde 82'si hasar gördü, bunlardan 134 binden fazlası tamamen yıkıldı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın Nisan 2026'da yayımladığı Gazze Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi'nde ise 371 binden fazla konutun hasar gördüğü ya da yıkıldığı belirtildi.

Raporda, Gazze'de sağlık, eğitim, ticaret ve tarım altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü, yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği ve yeniden inşa ihtiyacının gelecek 10 yıl için yaklaşık 71,4 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Gazze'deki İsrail askeri varlığına ilişkin daha önce yapılan uydu incelemelerinde de bölgede çok sayıda askeri nokta tespit edilmişti.

Haziran 2026'da yayımlanan bir açık kaynak analizinde, Gazze genelinde 40 ayrı İsrail askeri noktası belirlendiği, bunlardan sekizinin Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından inşa edildiği öne sürülmüştü.

GovMap'te ortaya çıkan görüntüler ise özellikle kuzeydeki askeri sahaların konumunu daha ayrıntılı şekilde görünür hale getirdi.

CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 24 Eylül 2026 tarihli verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 73 bin 928 Filistinli hayatını kaybetti, 175 bin 30 kişi yaralandı.

Aynı verilere göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 1.408 kişi öldü, 4.916 kişi yaralandı, enkaz altından ise 834 cenaze çıkarıldı.