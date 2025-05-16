İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıyla Ensarullah’ın lider kadrosuna “çok ağır darbe” vurulduğunu ileri sürdü. Savunma Bakanı Katz’tan da açık suikast tehdidi geldi.

CAN KAYBINA DAİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Yemen’de faaliyet gösteren Ensarullah’a bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde ve Es-Salif limanlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının ardından can kaybı ya da maddi hasar oluştuğuna dair net bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, Ensarullah lideri dahil çok ağır darbe aldıklarını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırılarla Yemen’deki Ensarullah’a ait limanlara ciddi hasar verildiğini iddia etti. Sana Havalimanı’nın hâlâ tahrip edilmiş durumda olduğunu ifade eden Katz, Ensarullah'a yönelik şiddetli saldırılarının süreceğini söyledi.